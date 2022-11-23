Губернатор Моор предложил создать в регионе блинную столицу Сибири

24 ноября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Ялуторовск (Тюменская область) должен стать блинной столицей Сибири. Об этом в ежегодном послании к областной думе, которое транслировалась онлайн, заявил губернатор Александр Моор. «Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири», — отметил глава региона, отмечая важность создания брендов муниципалитетов области. По мнению Моора, брендирование поможет развитию районов региона. В частности, Ярковский район может ассоциироваться с его уроженцем Григорием Распутиным, а Уватский район стать «столицей бурого медведя». «Поручаю правительству помочь муниципалитетам в создании и развитии брендов», — сказал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России. Он попал в Книгу рекордов страны.

Ялуторовск (Тюменская область) должен стать блинной столицей Сибири. Об этом в ежегодном послании к областной думе, которое транслировалась онлайн, заявил губернатор Александр Моор. «Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири», — отметил глава региона, отмечая важность создания брендов муниципалитетов области. По мнению Моора, брендирование поможет развитию районов региона. В частности, Ярковский район может ассоциироваться с его уроженцем Григорием Распутиным, а Уватский район стать «столицей бурого медведя». «Поручаю правительству помочь муниципалитетам в создании и развитии брендов», — сказал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России. Он попал в Книгу рекордов страны.