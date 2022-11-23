Губернатор Моор предложил создать в регионе блинную столицу Сибири

Ялуторовск (Тюменская область) должен стать блинной столицей Сибири. Об этом в ежегодном послании к областной думе, которое транслировалась онлайн, заявил губернатор Александр Моор.
«Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири», — отметил глава региона, отмечая важность создания брендов муниципалитетов области.
По мнению Моора, брендирование поможет развитию районов региона. В частности, Ярковский район может ассоциироваться с его уроженцем Григорием Распутиным, а Уватский район стать «столицей бурого медведя». «Поручаю правительству помочь муниципалитетам в создании и развитии брендов», — сказал губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России. Он попал в Книгу рекордов страны.
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