23 ноября 2022
22 ноября 2022

Губернатор Моор предложил создать в регионе блинную столицу Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Ялуторовске 2020. Тюмень, народные гуляния, масленица, блин, ялуторовск, большой блин
В 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России Фото:

Ялуторовск (Тюменская область) должен стать блинной столицей Сибири. Об этом в ежегодном послании к областной думе, которое транслировалась онлайн, заявил губернатор Александр Моор.

«Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири», — отметил глава региона, отмечая важность создания брендов муниципалитетов области.

По мнению Моора, брендирование поможет развитию районов региона. В частности, Ярковский район может ассоциироваться с его уроженцем Григорием Распутиным, а Уватский район стать «столицей бурого медведя». «Поручаю правительству помочь муниципалитетам в создании и развитии брендов», — сказал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России. Он попал в Книгу рекордов страны.

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Ялуторовск (Тюменская область) должен стать блинной столицей Сибири. Об этом в ежегодном послании к областной думе, которое транслировалась онлайн, заявил губернатор Александр Моор. «Думаю, в этом зале нет человека, который бы не знал о ялуторовском блине. Думаю, что Ялуторовск может стать блинной столицей если не России, то Сибири», — отметил глава региона, отмечая важность создания брендов муниципалитетов области. По мнению Моора, брендирование поможет развитию районов региона. В частности, Ярковский район может ассоциироваться с его уроженцем Григорием Распутиным, а Уватский район стать «столицей бурого медведя». «Поручаю правительству помочь муниципалитетам в создании и развитии брендов», — сказал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России. Он попал в Книгу рекордов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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