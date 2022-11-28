Важных свидетелей по делу курганского авторитета заставят прийти в суд

Свидетелей по делу курганского авторитета доставят в суд с помощью приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На слушания в курганском областном суде по делу Евгения Петрова, обвиняемого в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, ключевых свидетелей приведут принудительно. О необходимости данной меры заявил представитель гособвинения Евгений Достовалов, передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда.

«Считаем необходимым осуществить привод для дачи показаний свидетелей Панченко, Зуева, Акулова, Чуваркова», — сообщил в ходе заседания сотрудник прокуратуры. Всем вышеназванным лицам были высланы повестки, но о своей неявке суд они не известили, на заседание не пришли.

По версии следствия, эти свидетели принадлежат к криминальному сообществу Кургана, и могут дать ценные показания в отношении подсудимого. Этих курганцев называют знакомыми из круга общения Петрова. Их собираются привести в суд 14 декабря.

Также в суд планируют доставить свидетелей, которые находятся в местах лишения свободы. Это случится после перевода заключенных в СИЗО с последующей доставкой на заседание для дачи показаний.

Ранее URA.RU сообщало о потерпевшем в деле о криминальном авторитете, который не считает себя пострадавшим. Мужчина заявил, что был обычный конфликт, а денег у него никто не вымогал.