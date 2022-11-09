Владелец бильярдного клуба Кургана дал показания по громкому делу криминального авторитета

10 ноября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Конфликт с обвиняемым произошел в бильярдном клубе (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Владелец одного из бильярдных клубов Кургана заявил в суде, что не имеет претензий к Евгению Петрову, которого обвиняют вымогательстве в крупном размере у предпринимателя и занятии высшего положения в преступной иерархии. Сам бизнесмен в судебном процессе имеет статус потерпевшего, об этом стало известно во время заседания, передает корреспондент URA.RU. На заседании был рассмотрен конфликт который произошел между Петровыми и предпринимателем в бильярдном клубе в феврале 2020 года. «Если бы была угроза моей жизни, я бы наверное обратился в полицию. Как я считаю, судят человека за то, что он наговорил пьяный по телефону. Я никогда не считал [себя потерпевшим] и сейчас не считаю», — объяснил бизнесмен. По данным предпринимателя, после закрытия клуба к нему в состоянии алкогольного опьянения пришел Петров и попросил дать ему отдохнуть в уже закрытом клубе, но бизнесмен ему отказал. Из-за этого возник словесный конфликт с применением мата. Владелец клуба отметил, что во время конфликта не было применения физической силы. Также, по словам предпринимателя, Петров во время конфликта и телефонного разговора, который произошел позже, высказал, что бизнесмену стоит помочь детям с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. После разговора бизнесмен нашел в интернете единственный в городе детдом, где проживают такие дети, и помог им. Он отметил, что добровольно помог детдому. Петров, по его словам, не занимался вымогательством, а просто был под впечатлением от посещения детдома, где был ранее в этот же день, поэтому спрашивал предпринимателя про помощь детям. Позже, после звонка их общего знакомого обвиняемому, Петров извинился перед бизнесменом за свое поведение. Суд над Евгением Петровым начался в октябре. По данным прокуратуры, лидером курганского преступного сообщества подсудимого утвердил тюменский «вор в законе» по прозвищу Ганс. Сейчас подсудимый находится под стражей. Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. Петров в суде отрицал обвинения.

Владелец одного из бильярдных клубов Кургана заявил в суде, что не имеет претензий к Евгению Петрову, которого обвиняют вымогательстве в крупном размере у предпринимателя и занятии высшего положения в преступной иерархии. Сам бизнесмен в судебном процессе имеет статус потерпевшего, об этом стало известно во время заседания, передает корреспондент URA.RU. На заседании был рассмотрен конфликт который произошел между Петровыми и предпринимателем в бильярдном клубе в феврале 2020 года. «Если бы была угроза моей жизни, я бы наверное обратился в полицию. Как я считаю, судят человека за то, что он наговорил пьяный по телефону. Я никогда не считал [себя потерпевшим] и сейчас не считаю», — объяснил бизнесмен. По данным предпринимателя, после закрытия клуба к нему в состоянии алкогольного опьянения пришел Петров и попросил дать ему отдохнуть в уже закрытом клубе, но бизнесмен ему отказал. Из-за этого возник словесный конфликт с применением мата. Владелец клуба отметил, что во время конфликта не было применения физической силы. Также, по словам предпринимателя, Петров во время конфликта и телефонного разговора, который произошел позже, высказал, что бизнесмену стоит помочь детям с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. После разговора бизнесмен нашел в интернете единственный в городе детдом, где проживают такие дети, и помог им. Он отметил, что добровольно помог детдому. Петров, по его словам, не занимался вымогательством, а просто был под впечатлением от посещения детдома, где был ранее в этот же день, поэтому спрашивал предпринимателя про помощь детям. Позже, после звонка их общего знакомого обвиняемому, Петров извинился перед бизнесменом за свое поведение. Суд над Евгением Петровым начался в октябре. По данным прокуратуры, лидером курганского преступного сообщества подсудимого утвердил тюменский «вор в законе» по прозвищу Ганс. Сейчас подсудимый находится под стражей. Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. Петров в суде отрицал обвинения.