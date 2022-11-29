Си Цзиньпин обозначил сферу, где будет расти влияние РФ и Китая

Си Цзиньпин: Китай готов выстраивать тесное партнерство с Россией в области энергетики

29 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

КНР готова поддерживать с РФ энергетическую безопасность, заявил Си Цзинпин Фото: Официальный сайт Президента РФ Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран. Об этом заявил Генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзинпин. «Сотрудничество РФ и КНР в энергетике демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы», — передает слова генсека ТАСС. Также он заявил о готовности Пекина выстраивать более тесное партнерство с Москвой. Глава КНР также уточнил, что китайская сторона готова поддерживать вместе с Россией энергетическую безопасность. Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в энергетической сфере вырос на 64%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит RT.

Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран. Об этом заявил Генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзинпин. «Сотрудничество РФ и КНР в энергетике демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы», — передает слова генсека ТАСС. Также он заявил о готовности Пекина выстраивать более тесное партнерство с Москвой. Глава КНР также уточнил, что китайская сторона готова поддерживать вместе с Россией энергетическую безопасность. Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в энергетической сфере вырос на 64%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит RT.