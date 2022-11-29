Си Цзиньпин обозначил сферу, где будет расти влияние РФ и Китая

Си Цзиньпин: Китай готов выстраивать тесное партнерство с Россией в области энергетики
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
КНР готова поддерживать с РФ энергетическую безопасность, заявил Си Цзинпин Фото:

Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран. Об этом заявил Генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзинпин.

«Сотрудничество РФ и КНР в энергетике демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы», — передает слова генсека ТАСС. Также он заявил о готовности Пекина выстраивать более тесное партнерство с Москвой. Глава КНР также уточнил, что китайская сторона готова поддерживать вместе с Россией энергетическую безопасность.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в энергетической сфере вырос на 64%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит RT.

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Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран. Об этом заявил Генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзинпин. «Сотрудничество РФ и КНР в энергетике демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы», — передает слова генсека ТАСС. Также он заявил о готовности Пекина выстраивать более тесное партнерство с Москвой. Глава КНР также уточнил, что китайская сторона готова поддерживать вместе с Россией энергетическую безопасность. Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в энергетической сфере вырос на 64%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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