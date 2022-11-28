28 ноября 2022
27 ноября 2022

Житель ЯНАО предлагает купить нож из рога оленя за 100 тыс рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство ножей на оружейном предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, заготовки, оружие, ножи, аир, производство
Ножи ручной работы, сообщил продавец Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) продает нож с рукоятью из рога оленя. В объявлении, размещенном на площадке Avito, продавец также предлагает купить нож из зуба мамонта.

«Ножи ручной работы с бритвенной заточкой. Один нож выполнен из зуба мамонта, другой из рога оленя. Цена 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Губкинского продает кусок метеорита за миллион рублей. В объявлении говорилось, что метеорит настоящий.

Ножи из рога оленя и зуба мамонта

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) продает нож с рукоятью из рога оленя. В объявлении, размещенном на площадке Avito, продавец также предлагает купить нож из зуба мамонта. «Ножи ручной работы с бритвенной заточкой. Один нож выполнен из зуба мамонта, другой из рога оленя. Цена 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что житель Губкинского продает кусок метеорита за миллион рублей. В объявлении говорилось, что метеорит настоящий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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