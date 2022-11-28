Ножи ручной работы, сообщил продавец
Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) продает нож с рукоятью из рога оленя. В объявлении, размещенном на площадке Avito, продавец также предлагает купить нож из зуба мамонта.
«Ножи ручной работы с бритвенной заточкой. Один нож выполнен из зуба мамонта, другой из рога оленя. Цена 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Губкинского продает кусок метеорита за миллион рублей. В объявлении говорилось, что метеорит настоящий.
Ножи из рога оленя и зуба мамонта
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