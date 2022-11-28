В городе ЯНАО продается кинотеатр с предпраздничной скидкой

Цена действующего кинотеатра 5,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) на продажу выставлен действующий двухзальный кинотеатр. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, оборудование в собственности продавца.

«Продается единственный в городе действующий двухзальный кинотеатр, в составе: современный цифровой кинотеатр на 2 зала с вип-зоной (72 и 32 места), кинобар. Все оборудование в собственности, обслужено. Долгосрочный договор аренды. Полностью укомплектованный обученный персонал», — говорится в объявлении.

Стоимость готового бизнеса 5,5 миллионов рублей. Автор уточнил, что чистая ежегодная прибыль от кинотеатра свыше трех миллионов рублей. Аренда и коммунальные платежи снижены, а также есть возможность расширения и снижения издержек. Продавец обещает в течении первого месяца бесплатно обучить всем нюансам ведения бизнеса. Однако, как сообщается в объявлении, цена действует до 30 ноября ввиду срочной продажи.

Агентству обратилось за комментарием к продавцу Руслану Агжанову. Он рассказал, что цена изменится примерно на 500 тысяч рублей. «Продаю в связи со сменой сферы деятельности. Впереди новогодние праздники, это прибыльные месяца, поэтому после 30 ноября цена бизнеса будет выше на 500 тысяч рублей», — рассказал Агжанов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое продается доля действующего бизнеса в семейном центре с бассейном. Стоимость 4,5 миллиона рублей.