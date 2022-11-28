Свердловских школьников искусала стая собак

На трех школьников Тавды напали безнадзорные собаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тавде (Свердловска область) на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных. Об этом рассказала URA.RU мать одного из школьников Екатерина Панина.

«Мой ребенок шел в школу со своими двумя одноклассниками, в этот момент на них напала стая собак. Мой смог отмахнуться, но его сверстников успели покусать. Мимо проезжавшие люди помогли спугнуть животных», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Екатерина Панина.

По ее словам, в школу отпускать детей очень страшно. «У нас есть второклассник, который ходит по тому же пути в школу, а провожать постоянно не могу, работаю в три смены», — добавила мать одного из школьников.

На данный момент в прокуратуре Тавды на запрос корреспондента агентства не ответили. Подробности происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижнего Тагила нашли дополнительные деньги, чтобы решить проблему бродячих собак. В городе отловили уже больше 1000 псов.