28 ноября 2022

Свердловских школьников искусала стая собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Служебная собака. Курган, служебная собака, кинолог, тренировочные учения
На трех школьников Тавды напали безнадзорные собаки Фото:

В Тавде (Свердловска область) на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных. Об этом рассказала URA.RU мать одного из школьников Екатерина Панина.

«Мой ребенок шел в школу со своими двумя одноклассниками, в этот момент на них напала стая собак. Мой смог отмахнуться, но его сверстников успели покусать. Мимо проезжавшие люди помогли спугнуть животных», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Екатерина Панина.

По ее словам, в школу отпускать детей очень страшно. «У нас есть второклассник, который ходит по тому же пути в школу, а провожать постоянно не могу, работаю в три смены», — добавила мать одного из школьников.

На данный момент в прокуратуре Тавды на запрос корреспондента агентства не ответили. Подробности происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижнего Тагила нашли дополнительные деньги, чтобы решить проблему бродячих собак. В городе отловили уже больше 1000 псов.

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В Тавде (Свердловска область) на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных. Об этом рассказала URA.RU мать одного из школьников Екатерина Панина. «Мой ребенок шел в школу со своими двумя одноклассниками, в этот момент на них напала стая собак. Мой смог отмахнуться, но его сверстников успели покусать. Мимо проезжавшие люди помогли спугнуть животных», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Екатерина Панина. По ее словам, в школу отпускать детей очень страшно. «У нас есть второклассник, который ходит по тому же пути в школу, а провожать постоянно не могу, работаю в три смены», — добавила мать одного из школьников. На данный момент в прокуратуре Тавды на запрос корреспондента агентства не ответили. Подробности происшествия выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижнего Тагила нашли дополнительные деньги, чтобы решить проблему бродячих собак. В городе отловили уже больше 1000 псов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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