Мэр Нижнего Тагила пообещал разобраться с одной из главных опасностей города

Власти Нижнего Тагила нашли деньги на отлов бездомных собак

Владислав Пинаев заверил, что бездомных собак в Нижнем Тагиле продолжат ловить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) нашли дополнительные деньги, чтобы решить проблему бродячих собак. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, в городе отловили уже больше 1000 псов, и эта работа продолжится. За последний год нападения агрессивных животных стали одной из главных проблем для жителей.

«Мы отловили собак, это больше 1000 особей. Если сказать честно, ни разу, ни за один год такое количество собак в городе не отлавливалось. Поэтому, к сожалению, на самом деле имеет место проблема с собаками. При октябрьской корректировке [городского] бюджета мы дополнительно выделили 600 тысяч рублей на данный вопрос», — рассказал Пинаев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

Мэр уточнил, что пойманных собак доставляют в приют «Добрые руки» — с ним у администрации Нижнего Тагила заключенный контракт. По словам Пинаева, он лично ездил в центр, чтобы убедиться, в каких условиях содержат животных. Глава города пообещал, что все заявки жителей на отлов собак будут выполнены.

Нападения бездомных псов на тагильчан участились с конца 2021 года. Чаще всего атакам подвергались дети, возвращавшиеся со школы. Например, в декабре от укусов пострадала восьмилетняя девочка, в марте собаки набросились на девятилетнего мальчика, в апреле — искусали первоклассника.