В районе ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику

29 ноября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Власти района нашли замглавы, отвечающего за политику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В администрации Шурышкарского района ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, пост заняла Екатерина Артеева, которая ранее была начальником кадрово-правового управления. «Артеева Екатерина Петровна назначена на должность заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район 14 ноября», — сообщили агентству в мэрии. Эту должность занимала Ольга Абрамовских, которая переехала в Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских покинула должность замглавы Шурышкарского района спустя полгода после назначения. Она отвечала за внутреннюю политику в районе.

В администрации Шурышкарского района ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, пост заняла Екатерина Артеева, которая ранее была начальником кадрово-правового управления. «Артеева Екатерина Петровна назначена на должность заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район 14 ноября», — сообщили агентству в мэрии. Эту должность занимала Ольга Абрамовских, которая переехала в Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских покинула должность замглавы Шурышкарского района спустя полгода после назначения. Она отвечала за внутреннюю политику в районе.