В районе ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику

Власти района нашли замглавы, отвечающего за политику
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
В администрации Шурышкарского района ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, пост заняла Екатерина Артеева, которая ранее была начальником кадрово-правового управления.
«Артеева Екатерина Петровна назначена на должность заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район 14 ноября», — сообщили агентству в мэрии. Эту должность занимала Ольга Абрамовских, которая переехала в Тюмень.
Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских покинула должность замглавы Шурышкарского района спустя полгода после назначения. Она отвечала за внутреннюю политику в районе.
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