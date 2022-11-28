28 ноября 2022

В районе ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
Власти района нашли замглавы, отвечающего за политику Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Шурышкарского района ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, пост заняла Екатерина Артеева, которая ранее была начальником кадрово-правового управления.

«Артеева Екатерина Петровна назначена на должность заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район 14 ноября», — сообщили агентству в мэрии. Эту должность занимала Ольга Абрамовских, которая переехала в Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских покинула должность замглавы Шурышкарского района спустя полгода после назначения. Она отвечала за внутреннюю политику в районе.

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В администрации Шурышкарского района ЯНАО назначили замглавы, курирующего внутреннюю политику. Как сообщили URA.RU в ведомстве, пост заняла Екатерина Артеева, которая ранее была начальником кадрово-правового управления. «Артеева Екатерина Петровна назначена на должность заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район 14 ноября», — сообщили агентству в мэрии. Эту должность занимала Ольга Абрамовских, которая переехала в Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских покинула должность замглавы Шурышкарского района спустя полгода после назначения. Она отвечала за внутреннюю политику в районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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