В Германии призвали Зеленского к немедленным переговорам с Путиным

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Президент Германии должен использовать свой авторитет, чтобы убедить Украину начать переговоры с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Так считает сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

«Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге [Владимиру Зеленскому] необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Также Крупалла утчонил, что Штайнмайеру необходимо встретиться и с президентом РФ и обсудить возможность переговоров.

Ранее читатели немецкого издания FAZ обрушились с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Им не понравились высказывания главы МИД о наивности требования переговоров. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о необходимости проведения переговоров с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Украина несколько раз пытались провести переговоры, но стороны ни к чему не пришли. Затем Зеленский отказался вести переговоры, сообщает телеканал «Царьград». В Кремле неоднократно заявляли, что открыты к диалогу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и Британия хотят превратить спецоперацию на Украине в полноценную войну, поэтому политики не хотят устраивать переговоры, пишут «Дни.ру».

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Так считает сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. «Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге [Владимиру Зеленскому] необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Также Крупалла утчонил, что Штайнмайеру необходимо встретиться и с президентом РФ и обсудить возможность переговоров. Ранее читатели немецкого издания FAZ обрушились с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Им не понравились высказывания главы МИД о наивности требования переговоров. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о необходимости проведения переговоров с Россией. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и Украина несколько раз пытались провести переговоры, но стороны ни к чему не пришли. Затем Зеленский отказался вести переговоры, сообщает телеканал «Царьград». В Кремле неоднократно заявляли, что открыты к диалогу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и Британия хотят превратить спецоперацию на Украине в полноценную войну, поэтому политики не хотят устраивать переговоры, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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