28 ноября 2022

Мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, армия россии, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Мобилизованные нуждаются в печках, тепловизорах, продуктах и стройматериалах Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные попросили у тюменских общественников помощи в предоставлении печек-буржуек. Об этом сообщает фонд «Путевка в жизнь». Также мужчинам требуются оборудование, еда и стройматериалы.

«Тюмень! К нам обратилось подразделение, 70 человек мобилизованных! Острая потребность в печках-буржуйках, необходимо шесть штук», — говорится в сообщении фонда в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также мобилизованным требуются:

  • три тепловизора и столько же приборов ночного видения;
  • теплоизоляция «Полирекс»;
  • кастрюли (9 — 12 л, 60 — 80 л) и сковороды;
  • шумовки, поварешки;
  • железные чайники;
  • большие казаны;
  • генератор (2 кВт);
  • саморезы и гвозди;
  • мебельные степлеры и строительные скобы;
  • полотенца;
  • продукты: конфеты, сгущенка, каши в банках, тушенка, молоко, сахар.

Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда, всего их более 40. Адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».

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Мобилизованные попросили у тюменских общественников помощи в предоставлении печек-буржуек. Об этом сообщает фонд «Путевка в жизнь». Также мужчинам требуются оборудование, еда и стройматериалы. «Тюмень! К нам обратилось подразделение, 70 человек мобилизованных! Острая потребность в печках-буржуйках, необходимо шесть штук», — говорится в сообщении фонда в его группе в социальной сети «ВКонтакте». Также мобилизованным требуются: Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда, всего их более 40. Адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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