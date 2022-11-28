Мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты

29 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Мобилизованные нуждаются в печках, тепловизорах, продуктах и стройматериалах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные попросили у тюменских общественников помощи в предоставлении печек-буржуек. Об этом сообщает фонд «Путевка в жизнь». Также мужчинам требуются оборудование, еда и стройматериалы. «Тюмень! К нам обратилось подразделение, 70 человек мобилизованных! Острая потребность в печках-буржуйках, необходимо шесть штук», — говорится в сообщении фонда в его группе в социальной сети «ВКонтакте». Также мобилизованным требуются: три тепловизора и столько же приборов ночного видения;

теплоизоляция «Полирекс»;

кастрюли (9 — 12 л, 60 — 80 л) и сковороды;

шумовки, поварешки;

железные чайники;

большие казаны;

генератор (2 кВт);

саморезы и гвозди;

мебельные степлеры и строительные скобы;

полотенца;

продукты: конфеты, сгущенка, каши в банках, тушенка, молоко, сахар. Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда, всего их более 40. Адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».

Мобилизованные попросили у тюменских общественников помощи в предоставлении печек-буржуек. Об этом сообщает фонд «Путевка в жизнь». Также мужчинам требуются оборудование, еда и стройматериалы. «Тюмень! К нам обратилось подразделение, 70 человек мобилизованных! Острая потребность в печках-буржуйках, необходимо шесть штук», — говорится в сообщении фонда в его группе в социальной сети «ВКонтакте». Также мобилизованным требуются: Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда, всего их более 40. Адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».