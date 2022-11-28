Мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты

Мобилизованные нуждаются в печках, тепловизорах, продуктах и стройматериалах
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные попросили у тюменских общественников помощи в предоставлении печек-буржуек. Об этом сообщает фонд «Путевка в жизнь». Также мужчинам требуются оборудование, еда и стройматериалы.
«Тюмень! К нам обратилось подразделение, 70 человек мобилизованных! Острая потребность в печках-буржуйках, необходимо шесть штук», — говорится в сообщении фонда в его группе в социальной сети «ВКонтакте».
Также мобилизованным требуются:
- три тепловизора и столько же приборов ночного видения;
- теплоизоляция «Полирекс»;
- кастрюли (9 — 12 л, 60 — 80 л) и сковороды;
- шумовки, поварешки;
- железные чайники;
- большие казаны;
- генератор (2 кВт);
- саморезы и гвозди;
- мебельные степлеры и строительные скобы;
- полотенца;
- продукты: конфеты, сгущенка, каши в банках, тушенка, молоко, сахар.
Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда, всего их более 40. Адреса можно найти в группе «ВКонтакте» — «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень».
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