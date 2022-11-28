28 ноября 2022

Челябинский экс-министр дал советы, как защититься в сезон простуд

Главный врач ГКБ №1 Челябинска написал о средствах защиты от опасных вирусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппаратное совещание у Натальи Котовой. Челябинск, тарасов дмитрий
Дмитрий Тарасов дал личный лайфхак, как сохранить здоровье Фото:

Главный врач ГКБ №1 Челябинска, экс-министр здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов дал жителям региона советы, как защитить свой организм от вирусов в сезон простуд. Об этом он написал 28 ноября в социальных сетях.

«Почему все это появляется именно в ноябре? Даже не это важно. Важно, что делать, чтобы не подхватить что-нибудь нехорошее. Не сложные советы. Даже если все не получится реализовать, то половина уже обеспечит вас защитой от кашля и чиханий», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам экс-министра, сейчас многие его коллеги чихают и кашляют. И он дал девять простых советов, как сохранить здоровье:

  • Увлажняйте воздух: купите модные гаджеты или просто поставьте рядом с кроватью банку с водой;
  • Начинайте день с хорошего завтрака: особенно полезны осенью сладкий красный перец, брокколи и шпинат;
  • Свежий воздух: проветривайте комнаты, чтобы избавиться от попавших в жилье бактерий и вирусов;
  • Мойте руки после общественных мест и животных, так никакая зараза не прицепится;
  • Яркий свет поможет не пасть духом и поднимет настроение;
  • Одевайтесь теплее — нельзя допускать переохлаждения;
  • Пейте витамины: осенью и зимой хорошо поддержать иммунитет;
  • Пейте чай, он согреет, и заряд витаминов даст, но не тот, который в пакетике;
  • Движение-жизнь: лежать целый день на диване или сидеть за компьютером не стоит.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Главный врач ГКБ №1 Челябинска, экс-министр здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов дал жителям региона советы, как защитить свой организм от вирусов в сезон простуд. Об этом он написал 28 ноября в социальных сетях. «Почему все это появляется именно в ноябре? Даже не это важно. Важно, что делать, чтобы не подхватить что-нибудь нехорошее. Не сложные советы. Даже если все не получится реализовать, то половина уже обеспечит вас защитой от кашля и чиханий», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». По словам экс-министра, сейчас многие его коллеги чихают и кашляют. И он дал девять простых советов, как сохранить здоровье:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...