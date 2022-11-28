Челябинский экс-министр дал советы, как защититься в сезон простуд

Главный врач ГКБ №1 Челябинска написал о средствах защиты от опасных вирусов

Дмитрий Тарасов дал личный лайфхак, как сохранить здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный врач ГКБ №1 Челябинска, экс-министр здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов дал жителям региона советы, как защитить свой организм от вирусов в сезон простуд. Об этом он написал 28 ноября в социальных сетях.

«Почему все это появляется именно в ноябре? Даже не это важно. Важно, что делать, чтобы не подхватить что-нибудь нехорошее. Не сложные советы. Даже если все не получится реализовать, то половина уже обеспечит вас защитой от кашля и чиханий», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам экс-министра, сейчас многие его коллеги чихают и кашляют. И он дал девять простых советов, как сохранить здоровье: