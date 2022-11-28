Депутат заксобрания ЯНАО просит денег у регионального парламента на счет «Единой России»

Денежные средства будут израсходованы на оказание адресной помощи участникам СВО и их семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обратился к региональным парламентариям и аппарату заксобрания с просьбой перевести средства на счет Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» для оказания помощи семьям мобилизованных и участникам СВО. Об этом говориться в письме, отправленным на имя председателя ЗС ЯНАО. Документ оказался в распоряжении URA.RU.

«<…> объявлен сбор денежных средств на счет Всероссийской общественной организации „Молодая Гвардия Единой России“. Поступающие денежные средства используются на оказание адресной помощи семьям мобилизованных и участникам СВО. Прошу вас, депутатский корпус и аппарат законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа рассмотреть возможность оказать добровольные пожертвования», — говорится в письме.

Помимо этого, в тексте приводится количество полученных обращений. «На сегодняшний день поступило 491 обращение, 63 из которых на получение гуманитарной помощи мобилизованным и их их семьям. Все обращения обрабатываются в оперативном порядке», — следует из обращения Ситникова.

В региональное отделение партии «Единая России» и законодательное собрание ЯНАО были направлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде выделят семь миллионов рублей для поддержки военнослужащих и их семей. Участники СВО будут освобождены от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, а их семьям компенсируют оплату детских садов, школьных продленок и посещения муниципальных образовательных организаций культуры и спорта.