Власти ЯНАО подсчитали объем средств для поддержки семей участников СВО

Администрация Салехарда (ЯНАО) запланировала выделить семь миллионов рублей на поддержку участников спецоперации и их их семей Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

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Администрация Салехарда (ЯНАО) запланировала выделить семь миллионов рублей на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте города.

«Военнослужащие будут освобождены от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества», — говорится в проекте документа. Для этих целей из городского бюджета в текущем году будет выделено 2 250 000 рублей. На период 2023 года запланированная сумма составит 4 600 000 рублей.

Помимо этого, семьям военнослужащих компенсируют оплату детских садов, школьных продленок и посещения муниципальных образовательных организаций культуры и спорта. Предполагаемые затраты составят 332 000 рублей. Эти деньги будут напрямую выплачиваться городским образовательным учреждениям, в которые ходят дети военнослужащих.

Сегодня в Городской думе Салехарда пройдет профильное заседание комитетов, на котором обсудят проект документа. Итоговый законопроект о поддержки военнослужащих и их семей будет принят завтра на очередной сессии городского парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Для того чтобы воспользоваться мерой, родителю необходимо написать заявление в учреждение культуры и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом.