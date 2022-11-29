У работодателей УрФО резко снизилась потребность в высшем образовании сотрудников

Диплом при трудоустройстве требуют порядка 10% всех работодателей УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодатели УрФО при трудоустройстве новых сотрудников стали обращать меньше внимания на наличие у них высшего образования. Так, за последние три года количество уральских компаний, обязательным трудоустройством в которые являлось наличие диплома вуза, снизилось с 13% до 10%. Об этом URA.RU стало известно благодаря исследованию крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.

«В Уральском федеральном округе доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года снизилась на 3 п. п.: с 13% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 10% в середине 2022 года. По России в целом — с 14% до 11%», — говорится в исследовании HH.

Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (-24 п. п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), вырос — в сфере «Безопасность» (+12 п. п.; с 16% до 29%). Наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%).