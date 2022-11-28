28 ноября 2022

В ЯНАО учителю биологии предлагают зарплату на уровне уборщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Учителю биологии готовы платить 39 800 рублей Фото:

Преподавателю биологии в Надыме (ЯНАО) предлагают заработную плату, размер которой, не достигает 40 тысяч рублей. При этом такую же зарплату в поселке Харп готовы платить уборщику территории.

«Учитель (преподаватель) биологии. Зарплата от 39800 до 39800. Организация: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», — говорится на портале службы занятости населения ЯНАО.

Согласно информации на портале, уборщику производственных и служебных помещений в школе предлагают заработную плату в поселке Харп в 39 725 рублей. «МОУ Школа п. Харп. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Должностные обязанности: уборка служебных помещений, в соответствии с должностной инструкцией», — указано в сообщении.

Агентов направило запрос в пресс-службу департамента образования для уточнения информации. На момент публикации ответа получено не было.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске искали врача психиатра-нарколога на зарплату в 300 тысяч рублей. Всего в психдиспансер города требуется 5 специалистов.

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Преподавателю биологии в Надыме (ЯНАО) предлагают заработную плату, размер которой, не достигает 40 тысяч рублей. При этом такую же зарплату в поселке Харп готовы платить уборщику территории. «Учитель (преподаватель) биологии. Зарплата от 39800 до 39800. Организация: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», — говорится на портале службы занятости населения ЯНАО. Согласно информации на портале, уборщику производственных и служебных помещений в школе предлагают заработную плату в поселке Харп в 39 725 рублей. «МОУ Школа п. Харп. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Должностные обязанности: уборка служебных помещений, в соответствии с должностной инструкцией», — указано в сообщении. Агентов направило запрос в пресс-службу департамента образования для уточнения информации. На момент публикации ответа получено не было. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске искали врача психиатра-нарколога на зарплату в 300 тысяч рублей. Всего в психдиспансер города требуется 5 специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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