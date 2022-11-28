В ЯНАО учителю биологии предлагают зарплату на уровне уборщика

Учителю биологии готовы платить 39 800 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподавателю биологии в Надыме (ЯНАО) предлагают заработную плату, размер которой, не достигает 40 тысяч рублей. При этом такую же зарплату в поселке Харп готовы платить уборщику территории.

«Учитель (преподаватель) биологии. Зарплата от 39800 до 39800. Организация: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», — говорится на портале службы занятости населения ЯНАО.

Согласно информации на портале, уборщику производственных и служебных помещений в школе предлагают заработную плату в поселке Харп в 39 725 рублей. «МОУ Школа п. Харп. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Должностные обязанности: уборка служебных помещений, в соответствии с должностной инструкцией», — указано в сообщении.

Агентов направило запрос в пресс-службу департамента образования для уточнения информации. На момент публикации ответа получено не было.

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