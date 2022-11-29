Власти России дали США шанс на переговоры

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
США должны проявить инициативу к возобновлению переговоров с Россией, заявил Рябков Фото:

США, которые хорошо осведомлены о позиции России, должны сами выступить с инициативой о начале переговоров с РФ. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков.

«Вашингтон должен сам выступить с инициативой о начале переговоров с Россией по стратегической стабильности», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва готова, в случае необходимости, предложить США новые даты для переговоров по ДСНВ. Также Рябков заявил о том, что возможный обмен заключенными между странами позволит сказать, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном еще ничего не потеряно.

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США, которые хорошо осведомлены о позиции России, должны сами выступить с инициативой о начале переговоров с РФ. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков. «Вашингтон должен сам выступить с инициативой о начале переговоров с Россией по стратегической стабильности», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва готова, в случае необходимости, предложить США новые даты для переговоров по ДСНВ. Также Рябков заявил о том, что возможный обмен заключенными между странами позволит сказать, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном еще ничего не потеряно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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