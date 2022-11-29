Власти России дали США шанс на переговоры

29 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

США должны проявить инициативу к возобновлению переговоров с Россией, заявил Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США, которые хорошо осведомлены о позиции России, должны сами выступить с инициативой о начале переговоров с РФ. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков. «Вашингтон должен сам выступить с инициативой о начале переговоров с Россией по стратегической стабильности», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва готова, в случае необходимости, предложить США новые даты для переговоров по ДСНВ. Также Рябков заявил о том, что возможный обмен заключенными между странами позволит сказать, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном еще ничего не потеряно.

США, которые хорошо осведомлены о позиции России, должны сами выступить с инициативой о начале переговоров с РФ. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков. «Вашингтон должен сам выступить с инициативой о начале переговоров с Россией по стратегической стабильности», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва готова, в случае необходимости, предложить США новые даты для переговоров по ДСНВ. Также Рябков заявил о том, что возможный обмен заключенными между странами позволит сказать, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном еще ничего не потеряно.