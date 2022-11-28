Avito: самые дешевые квартиры в новостройках ЯНАО можно купить в Муравленко, Новом Уренгое и Ноябрьске

Средняя стоимость квартир на первичном рынке округа выросла на 3,2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На рынке недвижимости в ЯНАО самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Муравленко, ее стоимость от 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщили аналитики «Avito недвижимости».

«Самые бюджетные квартиры в новостройках ЯНАО: однокомнатная в Муравленко от 3,5 миллионов рублей, двухкомнатная в Новом Уренгое от 5,7 миллионов рублей, трехкомнатная в Ноябрьске от 6,9 миллионов рублей», — сообщили аналитики.

Отмечается, что больше всего квартир в новостройках выставлено на продажу в Новом Уренгое, соответственно, первичный рынок недвижимости там развивается наиболее активно. В Тарко-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Лабытнанги и Губкинском представлены единичные варианты, в Салехарде и Надыме ничего не найдено. Средняя стоимость квартир на первичном рынке округа составляет 6,8 млн рублей, в годовом выражении она выросла на 3,2%.

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