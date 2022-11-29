Источник: у найденного погибшим ребенка не было признаков насильственной смерти

У погибшего в Пермском крае ребенка не обнаружили признаков насильственной смерти
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи прибыли на место обнаружения тела ребенка Фото:

В поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край) следователи устанавливают причину гибели ребенка. Тело несовершеннолетнего было обнаружено днем 29 ноября. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть несовершеннолетнего не носила насильственный характер.

«На теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти», — сказал источник в силовых структурах. Сейчас пермское управление СК разбирается в обстоятельствах произошедшего. «По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники следственных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Информация о произошедшем ранее появилась в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, погибшим является 11-летний учащийся школы № 15. Его тело было обнаружено недалеко от школы.

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В поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край) следователи устанавливают причину гибели ребенка. Тело несовершеннолетнего было обнаружено днем 29 ноября. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть несовершеннолетнего не носила насильственный характер. «На теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти», — сказал источник в силовых структурах. Сейчас пермское управление СК разбирается в обстоятельствах произошедшего. «По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники следственных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. Информация о произошедшем ранее появилась в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, погибшим является 11-летний учащийся школы № 15. Его тело было обнаружено недалеко от школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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