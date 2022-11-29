Источник: у найденного погибшим ребенка не было признаков насильственной смерти

У погибшего в Пермском крае ребенка не обнаружили признаков насильственной смерти

Следователи прибыли на место обнаружения тела ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Северный Губахинского городского округа (Пермский край) следователи устанавливают причину гибели ребенка. Тело несовершеннолетнего было обнаружено днем 29 ноября. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть несовершеннолетнего не носила насильственный характер.

«На теле ребенка не обнаружены признаки насильственной смерти», — сказал источник в силовых структурах. Сейчас пермское управление СК разбирается в обстоятельствах произошедшего. «По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники следственных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Информация о произошедшем ранее появилась в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, погибшим является 11-летний учащийся школы № 15. Его тело было обнаружено недалеко от школы.