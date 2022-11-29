МАГАТЭ отправит миссию на все АЭС в зоне спецоперации

29 ноября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

В МАГАТЭ хотят защитить энергетическую инфраструктуру Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит миссию на все атомные электростанции, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС для защиты своей энергетической инфраструктуры», — написал Гросси в соцсети Twitter. Армия РФ взяла под контроль Запорожскую АЭС в результате спецоперации на Украине. Большая часть Запорожской области вошла в состав России. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали значительные повреждения станции. Ранее Гросси призвал прекратить обстрелы АЭС, передает сайт MK.RU . Власти Запорожья заявили, что спецназ ВСУ готовит штурм ЗАЭС, сообщает Life .

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит миссию на все атомные электростанции, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Мы продолжаем совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС для защиты своей энергетической инфраструктуры», — написал Гросси в соцсети Twitter. Армия РФ взяла под контроль Запорожскую АЭС в результате спецоперации на Украине. Большая часть Запорожской области вошла в состав России. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали значительные повреждения станции. Ранее Гросси призвал прекратить обстрелы АЭС, передает сайт MK.RU. Власти Запорожья заявили, что спецназ ВСУ готовит штурм ЗАЭС, сообщает Life.