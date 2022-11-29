Заместитель Лаврова передал США позицию РФ по ядерному оружию из-за Украины

29 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Никакого отклонения от ядерной доктрины, вопреки разговорам в США, в России не планируется, заявил Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не должны переживать по поводу того, что происходящее на Украине как-то может повлиять на смену подхода России в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Наш подход сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он добавил, что искренне не понимает, как в США могут находить поводы для того, чтобы обвинить в очередной раз Россию в «безответственной ядерной риторике», учитывая максимальные разъяснения Москвы своего подхода к ядерному сдерживанию. Ранее Рябков заявил, что на заседании по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией так и не нашлось понимания по решению этого вопроса. Позже Россия отложила консультации по этой проблеме на более поздний срок, сообщает «Национальная служба новостей». Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс сообщил, что Россия, не применяя ядерное оружие, может уничтожить Украину за считанное время, передает RT.

США не должны переживать по поводу того, что происходящее на Украине как-то может повлиять на смену подхода России в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Наш подход сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет», — цитирует Рябкова РИА Новости. Он добавил, что искренне не понимает, как в США могут находить поводы для того, чтобы обвинить в очередной раз Россию в «безответственной ядерной риторике», учитывая максимальные разъяснения Москвы своего подхода к ядерному сдерживанию. Ранее Рябков заявил, что на заседании по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией так и не нашлось понимания по решению этого вопроса. Позже Россия отложила консультации по этой проблеме на более поздний срок, сообщает «Национальная служба новостей». Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс сообщил, что Россия, не применяя ядерное оружие, может уничтожить Украину за считанное время, передает RT.