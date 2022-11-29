Зам Лаврова раскрыл конфликт России с США по ядерному оружию

Зам Лаврова: США и Россия не согласовали программу по ДСНВ

29 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков заявил, что Россия и США не смогли договориться Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС У России и США возник конфликт на заседании по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Москва и Вашингтон так и не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ. США хотели на заседании комиссии по ДСНВ обсуждать исключительно возобновление инспекций, РФ была не согласна», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости. По его словам, США не хотели воспринимать сигналы РФ и считаться с ее приоритетами при подготовке заседания. Россия не увидела у США желания продвигаться в решении проблем, высказался представитель МИД РФ. Также повлияла и ситуация на Украине, сказал Рябков. Решение о переносе заседания приняли на политическом уровне, сообщил он. По словам Рябкова, Москва предложит новые даты для встречи, перед эти будет пауза. Россия и США заключили договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Также предполагалось сокращение арсеналов ядерного оружия. Ранее в США сообщили, что обсуждают с Россией возобновление инспекций по ДСНВ.

У России и США возник конфликт на заседании по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Москва и Вашингтон так и не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ. США хотели на заседании комиссии по ДСНВ обсуждать исключительно возобновление инспекций, РФ была не согласна», — сказал Рябков. Информацию передает РИА Новости. По его словам, США не хотели воспринимать сигналы РФ и считаться с ее приоритетами при подготовке заседания. Россия не увидела у США желания продвигаться в решении проблем, высказался представитель МИД РФ. Также повлияла и ситуация на Украине, сказал Рябков. Решение о переносе заседания приняли на политическом уровне, сообщил он. По словам Рябкова, Москва предложит новые даты для встречи, перед эти будет пауза. Россия и США заключили договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Также предполагалось сокращение арсеналов ядерного оружия. Ранее в США сообщили, что обсуждают с Россией возобновление инспекций по ДСНВ.