Тюменская область обогнала соседей в УрФО по темпам строительства жилья

Тюменская область ставит рекорды по темпам строительства и ввода жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 10 месяцев 2022 года Тюменская область стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа. Об этом со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Сергея Шустова сообщает официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

«По темпам ввода жилья Тюменская область — лидер в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тыс. кв. м. Это больше, чем годом ранее», — указано на официальном сайте правительства региона.

Там добавили, что успехи наблюдаются и в сельском хозяйстве Тюменской области. Местные аграрии собрали почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это самый большой урожай за последние 10 лет. По итогам девяти месяцев 2022 года регион «вырос» по грузообороту автомобильного транспорта: показатели составили 108,2%. Общий уровень инфляции в Тюменской области ниже, чем в целом по России: 110,8% против 114,1%.