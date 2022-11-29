Медведев доказал необходимость распустить НАТО

Североатлантический альянс НАТО скрывает свои действия по смещению законных властей в различных странах и действует в интересах небольшой кучки людей, поэтому эта организация заслуживает роспуска. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«С момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран. Цивилизованному миру эта организация не нужна», — написал Медведев в своем telegram-канале. Также экс-президент России напомнил о множественных злодеяниях этой организации в виде поставок оружия неблагонадежным организациям и смещения законных властей в различных странах.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США нечестно обошлись с Европой и не хотят делиться прибылью с партнером. Европа для США, по мнению зампреда Совбеза, вышла в роли «уличной девки».
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Североатлантический альянс НАТО скрывает свои действия по смещению законных властей в различных странах и действует в интересах небольшой кучки людей, поэтому эта организация заслуживает роспуска. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран. Цивилизованному миру эта организация не нужна», — написал Медведев в своем telegram-канале. Также экс-президент России напомнил о множественных злодеяниях этой организации в виде поставок оружия неблагонадежным организациям и смещения законных властей в различных странах. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США нечестно обошлись с Европой и не хотят делиться прибылью с партнером. Европа для США, по мнению зампреда Совбеза, вышла в роли «уличной девки».