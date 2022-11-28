Медведев заявил, что США обошлись с Европой «как с уличной девкой»

28 ноября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев высказался о взаимоотношениях США и Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU США нечестно обошлись с Европой и не хотят делиться прибылью с партнером. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности», — написал Медведев в своем telegram-канале . По его словам, отношения США и Европы могут завершиться грязным скандалом из-за «экономической неверности». Запад обманул Европу и не планирует делиться прибылью, а также отнимает последнее у партнера, высказался Медведев. США активно создают условия для интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, заявил он. По словам Медведева, Вашингтон поощряет своих клиентов, когда те покупают американские товары. Из-за антироссийских санкций у европейских компаний стало меньше возможностей для работы в своих странах. При этом они не могут уйти на российский рынок, у Китая есть свои товары, а вот США рады европейским компаниям, отметил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с РФ. По его словам, в ЕС осознали ценность российских энергоресурсов, передает RT. Китайская газета Global Times написала, что США пытаются подчинить себе Евросоюз с помощью НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США нечестно обошлись с Европой и не хотят делиться прибылью с партнером. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, отношения США и Европы могут завершиться грязным скандалом из-за «экономической неверности». Запад обманул Европу и не планирует делиться прибылью, а также отнимает последнее у партнера, высказался Медведев. США активно создают условия для интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, заявил он. По словам Медведева, Вашингтон поощряет своих клиентов, когда те покупают американские товары. Из-за антироссийских санкций у европейских компаний стало меньше возможностей для работы в своих странах. При этом они не могут уйти на российский рынок, у Китая есть свои товары, а вот США рады европейским компаниям, отметил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с РФ. По его словам, в ЕС осознали ценность российских энергоресурсов, передает RT. Китайская газета Global Times написала, что США пытаются подчинить себе Евросоюз с помощью НАТО.