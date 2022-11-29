В Металлургическом районе Челябинска произошел порыв трубы отопления Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска 30 ноября на 12 часов будет отключено отопление. По данным коммунального предприятия МУП «ЧКТС», это связано с проведением ремонта на наружных сетях.

«МУП „ЧКТС“ уведомляет: в связи с ремонтными работами на наружных сетях 30 ноября с 10:00 до 22:00 часов произведут отключение теплоносителя. Тепла не будет более чем в 140 домах», — уточнили на официальной странице МУПа в соцсети «ВКонтакте».

В социальных сетях очевидцы сообщают о коммунальной аварии в центре района, которая произошла вечером 29 ноября. На фото челябинцы запечатлели котлован с работающей техникой.

«Никогда такого не было и вот опять! Сталеваров — 60 лет Октября. Опять прорвало!», — уточнили в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители района уточнили, что в этом месте регулярно меняют трубы из-за порывов теплосетей. Минувшей зимой в Металлургическом районе также происходили коммунальные аварии на трубах системы отопления.