В Челябинске часть района останется без отопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
В Металлургическом районе Челябинска произошел порыв трубы отопления Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 30 ноября на 12 часов будет отключено отопление. По данным коммунального предприятия МУП «ЧКТС», это связано с проведением ремонта на наружных сетях.

«МУП „ЧКТС“ уведомляет: в связи с ремонтными работами на наружных сетях 30 ноября с 10:00 до 22:00 часов произведут отключение теплоносителя. Тепла не будет более чем в 140 домах», — уточнили на официальной странице МУПа в соцсети «ВКонтакте».

В социальных сетях очевидцы сообщают о коммунальной аварии в центре района, которая произошла вечером 29 ноября. На фото челябинцы запечатлели котлован с работающей техникой.

«Никогда такого не было и вот опять! Сталеваров — 60 лет Октября. Опять прорвало!», — уточнили в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители района уточнили, что в этом месте регулярно меняют трубы из-за порывов теплосетей. Минувшей зимой в Металлургическом районе также происходили коммунальные аварии на трубах системы отопления.

На месте коммунальной аварии уже работает техника

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Металлургическом районе Челябинска 30 ноября на 12 часов будет отключено отопление. По данным коммунального предприятия МУП «ЧКТС», это связано с проведением ремонта на наружных сетях. «МУП „ЧКТС“ уведомляет: в связи с ремонтными работами на наружных сетях 30 ноября с 10:00 до 22:00 часов произведут отключение теплоносителя. Тепла не будет более чем в 140 домах», — уточнили на официальной странице МУПа в соцсети «ВКонтакте». В социальных сетях очевидцы сообщают о коммунальной аварии в центре района, которая произошла вечером 29 ноября. На фото челябинцы запечатлели котлован с работающей техникой. «Никогда такого не было и вот опять! Сталеваров — 60 лет Октября. Опять прорвало!», — уточнили в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители района уточнили, что в этом месте регулярно меняют трубы из-за порывов теплосетей. Минувшей зимой в Металлургическом районе также происходили коммунальные аварии на трубах системы отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...