В Челябинске самым дешевым новогодним салатом стала «Селедка под шубой»

Стандартная порция размером 250 грамм обойдется в 32,5 рубля. Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Челябинске самым дешевым новогодним салатом можно назвать «Селедку под шубой». В URA.RU посчитали стоимость трех традиционных салатов к новогоднему столу.

В классический рецепт «Селедки под шубой» входит 300 грамм филе сельди и моркови, 400 грамм свеклы и картошки, 50 грамм репчатого лука и 100 грамм майонеза. В одной из торговых сетей средняя стоимость 100 грамм филе селедки составляет 47,5 рублей. Один кг картошки обойдется в 25 рублей, моркови — 22 рубля, лука — 16, а свеклы — 24 рубля. Стоимость 100 грамм оливкового майонеза — 34 рубля.

За 1,5 кг салата (вес из рецепта) челябинцам придется отдать 203,5 рубля. Тогда как стандартная порция размером 250 грамм обойдется в 32,5 рубля.

Традиционный «Оливье» на 13 рублей дороже. В классический рецепт входит 400 грамм картошки, по 300 грамм соленых огурцов, майонеза и колбасы, 6 яиц, банка горошка и 150 грамм моркови. Колбаса (батон 500 грамм) в среднем стоит 120 рублей, банка горошка (400 грамм) 101 рубль, а соленых огурцов (680 грамм) — 179 рублей. Десяток яиц самого большого размера С0 можно купить за 67 рублей.

Стоимость салата по рецепту выходит 407,9 рублей за 2,2 кг. Стандартная порция в 250 грамм — 45,5 рублей.

Самым дорогим новогодним салатом стал «Мимоза». В рецепте указаны банка консервированной сайры (250 грамм), 200 грамм картофеля, 2 яйца, 100 грамм майонеза, 150 грамм моркови и 50 грамм репчатого лука. Сайра в среднем стоит 163 рубля. В итоге салатник с 870 граммами «Мимозы» будет стоить 219,5 рублей. Порция размером 250 грамм обойдется в 63 рубля.