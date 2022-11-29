Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения банка «Тинькофф» 30 ноября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 + Пользователи не могут зайти в приложение «Тинькофф» из-за сбоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке. «У „Тинькофф“ сбой в приложении. Пользователи не могут зайти, даже верно вводя пароль и используя Face ID», — написала журналистка Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Тинькофф Банка». Ранее сообщалось о сбое в работе приложения Сбербанка. По словам источников URA.RU в уральском филиале Сбера, это произошло из-за проблем с программным обеспечением. В приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке. «У „Тинькофф“ сбой в приложении. Пользователи не могут зайти, даже верно вводя пароль и используя Face ID», — написала журналистка Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Тинькофф Банка». Ранее сообщалось о сбое в работе приложения Сбербанка. По словам источников URA.RU в уральском филиале Сбера, это произошло из-за проблем с программным обеспечением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям