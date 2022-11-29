Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения банка «Тинькофф»

В приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.
«У „Тинькофф“ сбой в приложении. Пользователи не могут зайти, даже верно вводя пароль и используя Face ID», — написала журналистка Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Тинькофф Банка».
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В приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке. «У „Тинькофф“ сбой в приложении. Пользователи не могут зайти, даже верно вводя пароль и используя Face ID», — написала журналистка Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Тинькофф Банка». Ранее сообщалось о сбое в работе приложения Сбербанка. По словам источников URA.RU в уральском филиале Сбера, это произошло из-за проблем с программным обеспечением.