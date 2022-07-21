Приложение Сбербанка перестало работать

В работе приложения крупнейшего банка Сбербанк появились сбои. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении при открытии приложения. У пользователей Android появляется окно, сообщающее об ошибке соединения.
«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера».
Ранее URA.RU писало, что у российских пользователей не получалось скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера. При попытке установить приложение пользователям не удается получить доступ к сайту.
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