Приложение Сбербанка перестало работать

21 июля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

В приложении Сбербанка произошел сбой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В работе приложения крупнейшего банка Сбербанк появились сбои. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении при открытии приложения. У пользователей Android появляется окно, сообщающее об ошибке соединения. «В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера». Ранее URA.RU писало, что у российских пользователей не получалось скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера. При попытке установить приложение пользователям не удается получить доступ к сайту. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В работе приложения крупнейшего банка Сбербанк появились сбои. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении при открытии приложения. У пользователей Android появляется окно, сообщающее об ошибке соединения. «В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера». Ранее URA.RU писало, что у российских пользователей не получалось скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера. При попытке установить приложение пользователям не удается получить доступ к сайту.