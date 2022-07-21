Приложение Сбербанка перестало работать

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
В приложении Сбербанка произошел сбой Фото:

В работе приложения крупнейшего банка Сбербанк появились сбои. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении при открытии приложения. У пользователей Android появляется окно, сообщающее об ошибке соединения.

«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера».

Ранее URA.RU писало, что у российских пользователей не получалось скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера. При попытке установить приложение пользователям не удается получить доступ к сайту.

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В работе приложения крупнейшего банка Сбербанк появились сбои. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его. Пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении при открытии приложения. У пользователей Android появляется окно, сообщающее об ошибке соединения. «В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера». Ранее URA.RU писало, что у российских пользователей не получалось скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера. При попытке установить приложение пользователям не удается получить доступ к сайту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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