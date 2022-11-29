FP: США боятся идти на компромиссы с РФ в украинском конфликте

30 ноября 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

США не хотят конфликта с РФ, но публично выступают за победу Киева, пишет FP Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс с Россией. Об этом написал обозреватель, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт для журнала Foreign Policy. «Администрация [президента США Джо] Байдена может вскоре оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине, <…> С другой стороны, <…> осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в конфликт с Россией», — пишет автор статьи Стивен Уолт. По его словам, некоторые американские чиновники не уверены в победе Киева. Он отметил, что есть вероятность того, что в итоге придется пойти на сделку с РФ. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели, США, а также страны Европы поставляют Украине оружие и поддерживают ее материально. Вашингтон продолжает снабжать Украину оружием для борьбы против РФ, так как там не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Вашингтон затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс с Россией. Об этом написал обозреватель, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт для журнала Foreign Policy. «Администрация [президента США Джо] Байдена может вскоре оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине, <…> С другой стороны, <…> осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в конфликт с Россией», — пишет автор статьи Стивен Уолт. По его словам, некоторые американские чиновники не уверены в победе Киева. Он отметил, что есть вероятность того, что в итоге придется пойти на сделку с РФ. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели, США, а также страны Европы поставляют Украине оружие и поддерживают ее материально. Вашингтон продолжает снабжать Украину оружием для борьбы против РФ, так как там не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.