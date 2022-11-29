«Ведомости»: «АвтоВАЗ» продает машины в Казахстане дешевле, чем в России

30 ноября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

В Казахстане Lada Granta с механической коробкой передач обойдется минимум в 635 700 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских. Это произошло из-за программы поддержки спроса на автомобили. «В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется минимум в 635 700 руб., <…> Аналогичная Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки <…>. В салонах такая машина стоит не менее 724 900 руб., а максимальная цена доходит до 850 060 руб.», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на прайс-листы автопроизводителя в двух странах. Там напомнили, что российские программы поддержки спроса (льготный лизинг и автокредиты) возобновили свою работу летом текущего года. По данным газеты, на них было выделено 20,7 миллиарда рублей. По оценке Минпромторга, эти меры позволят продать в этом году 75 700 машин, приводит издание. Ранее сообщалось, что по итогам августа продажи Lada побили исторические рекорды. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.

Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских. Это произошло из-за программы поддержки спроса на автомобили. «В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется минимум в 635 700 руб., <…> Аналогичная Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки <…>. В салонах такая машина стоит не менее 724 900 руб., а максимальная цена доходит до 850 060 руб.», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на прайс-листы автопроизводителя в двух странах. Там напомнили, что российские программы поддержки спроса (льготный лизинг и автокредиты) возобновили свою работу летом текущего года. По данным газеты, на них было выделено 20,7 миллиарда рублей. По оценке Минпромторга, эти меры позволят продать в этом году 75 700 машин, приводит издание. Ранее сообщалось, что по итогам августа продажи Lada побили исторические рекорды. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.