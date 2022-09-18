Глава «АвтоВАЗа» Соколов похвастался рекордными показателями на российском рынке

По итогам августа продажи Lada побили исторические рекорды. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.
«По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%», — сказал Соколов. Его слова передает РИА «Новости». Он сообщил, что компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые наращивают долю на российском авторынке.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» об увеличении поставок машин для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом свидетельствует письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту компании Максиму Соколову.
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По итогам августа продажи Lada побили исторические рекорды. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%. «По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%», — сказал Соколов. Его слова передает РИА «Новости». Он сообщил, что компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые наращивают долю на российском авторынке. Ранее сообщалось, что «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» об увеличении поставок машин для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом свидетельствует письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту компании Максиму Соколову.