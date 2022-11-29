Reuters: украинские боевики столкнулись с проблемами в Донбассе из-за погодных условий

30 ноября 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ используют ведра, чтобы расчистить затопленные траншеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ столкнулись с проблемами из-за погодных условий в Донбассе. Из-за проливных дождей их окопы превратились в болото, рассказывает украинский боец Петр международному агентству Reuters. «Сейчас сложнее из-за дождя и небольшого мороза. Это болото, но сегодня немного подсохло», — цитирует Reuters бойца ВСУ Петра. Уточняется, что украинские боевики используют ведра, чтобы расчистить траншеи от воды. По словам бойца ВСУ, дожди и низкая температура «затрудняют маневрирование и согревание войск». Ранее URA.RU писало, что ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение СВО не зависит от погодных условий.

ВСУ столкнулись с проблемами из-за погодных условий в Донбассе. Из-за проливных дождей их окопы превратились в болото, рассказывает украинский боец Петр международному агентству Reuters. «Сейчас сложнее из-за дождя и небольшого мороза. Это болото, но сегодня немного подсохло», — цитирует Reuters бойца ВСУ Петра. Уточняется, что украинские боевики используют ведра, чтобы расчистить траншеи от воды. По словам бойца ВСУ, дожди и низкая температура «затрудняют маневрирование и согревание войск». Ранее URA.RU писало, что ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение СВО не зависит от погодных условий.