29 ноября 2022

Reuters: украинские боевики столкнулись с проблемами в Донбассе из-за погодных условий

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, окоп
Бойцы ВСУ используют ведра, чтобы расчистить затопленные траншеи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ столкнулись с проблемами из-за погодных условий в Донбассе. Из-за проливных дождей их окопы превратились в болото, рассказывает украинский боец Петр международному агентству Reuters.

«Сейчас сложнее из-за дождя и небольшого мороза. Это болото, но сегодня немного подсохло», — цитирует Reuters бойца ВСУ Петра.

Уточняется, что украинские боевики используют ведра, чтобы расчистить траншеи от воды. По словам бойца ВСУ, дожди и низкая температура «затрудняют маневрирование и согревание войск».

Ранее URA.RU писало, что ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение СВО не зависит от погодных условий.

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ВСУ столкнулись с проблемами из-за погодных условий в Донбассе. Из-за проливных дождей их окопы превратились в болото, рассказывает украинский боец Петр международному агентству Reuters. «Сейчас сложнее из-за дождя и небольшого мороза. Это болото, но сегодня немного подсохло», — цитирует Reuters бойца ВСУ Петра. Уточняется, что украинские боевики используют ведра, чтобы расчистить траншеи от воды. По словам бойца ВСУ, дожди и низкая температура «затрудняют маневрирование и согревание войск». Ранее URA.RU писало, что ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение СВО не зависит от погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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