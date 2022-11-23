Народная милиция: ВСУ отказались идти на ЛНР из-за погоды и нехватки боеприпасов

23 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Украинские военные отказались от наступления из-за непогоды, сообщил Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения. Ранее Марочко заявил, что «основные усилия украинских войск брошены на луганское направление». Позднее он сообщал о том, что ВСУ также перешли в «глухую оборону» и под Артемовском (ЛНР).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения. Ранее Марочко заявил, что «основные усилия украинских войск брошены на луганское направление». Позднее он сообщал о том, что ВСУ также перешли в «глухую оборону» и под Артемовском (ЛНР).