Народная милиция: ВСУ отказались идти на ЛНР из-за погоды и нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения. Ранее Марочко заявил, что «основные усилия украинских войск брошены на луганское направление». Позднее он сообщал о том, что ВСУ также перешли в «глухую оборону» и под Артемовском (ЛНР).