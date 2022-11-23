Народная милиция: ВСУ отказались идти на ЛНР из-за погоды и нехватки боеприпасов

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, подвал, днр, улица, солдат, новогнатовка
Украинские военные отказались от наступления из-за непогоды, сообщил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения.

Ранее Марочко заявил, что «основные усилия украинских войск брошены на луганское направление». Позднее он сообщал о том, что ВСУ также перешли в «глухую оборону» и под Артемовском (ЛНР).

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления на Луганскую Народную Республику из-за непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил подполковник, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас в регионе ведутся «позиционные бои» и «плановые» локальные боестолкновения. Ранее Марочко заявил, что «основные усилия украинских войск брошены на луганское направление». Позднее он сообщал о том, что ВСУ также перешли в «глухую оборону» и под Артемовском (ЛНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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