«Известия»: половине торговых центров в РФ грозит банкротство

30 ноября 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Из-за ухода западных компаний с рынка ТЦ не могут придумать дальнейшую стратегию развития бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Половине российских торговых центров грозит банкротство из-за высокой закредитованности и снижения доходов. Об этом заявили участники рынка торговой недвижимости. «Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой», — рассказал «Известиям» создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов. По его словам, почти в каждой локации есть минимум два конкурирующих молла, один из которых рано или поздно начнет лидировать. Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин высказал мнение, что из-за затянувшегося ухода западных компаний с рынка торговые центры не могут придумать дальнейшую стратегию развития. По словам экспертов, переход порога в 30% пустых помещений в ТЦ ведет к банкротству. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский отметил, что в банкротном и предбанкротном состоянии находятся более 200 торговых центров в РФ. По его мнению, это число может увеличиться еще в полтора раза. После начала спецоперации на Украине из России ушли многие иностранные компании и бренды, из-за чего начались проблемы на рынке. Торговые центры начали массово судится с компаниями, покинувшими Россию из-за санкций. Среди них бренды Adidas, Victoria’s Secret, Zara и Bershka. С организаций требуют взыскать задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов.

Половине российских торговых центров грозит банкротство из-за высокой закредитованности и снижения доходов. Об этом заявили участники рынка торговой недвижимости. «Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой», — рассказал «Известиям» создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов. По его словам, почти в каждой локации есть минимум два конкурирующих молла, один из которых рано или поздно начнет лидировать. Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин высказал мнение, что из-за затянувшегося ухода западных компаний с рынка торговые центры не могут придумать дальнейшую стратегию развития. По словам экспертов, переход порога в 30% пустых помещений в ТЦ ведет к банкротству. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский отметил, что в банкротном и предбанкротном состоянии находятся более 200 торговых центров в РФ. По его мнению, это число может увеличиться еще в полтора раза. После начала спецоперации на Украине из России ушли многие иностранные компании и бренды, из-за чего начались проблемы на рынке. Торговые центры начали массово судится с компаниями, покинувшими Россию из-за санкций. Среди них бренды Adidas, Victoria’s Secret, Zara и Bershka. С организаций требуют взыскать задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов.