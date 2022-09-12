Торговые центры начали массово судиться с Adidas, Nike, Uniqlo и Victoria’s Secret. О наличии исков свидетельствуют данные базы «Спарк».
Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Так, суды завели уже 14 дел в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и некоторые другие бренды. Суммы исковых требований составляют от 57 тысяч до 55 млн рублей, передают «Известия».
Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала о минусе таких разбирательств арендодателей с магазинами. Она уточнила, что во время проведения судов торговые центры не смогут сдавать помещения другим арендаторам.
Еще в начале сентября стало известно о том, что торговые центры начали подавать иски к группе Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) с требованием взыскать задолженность по арендной плате. Также ТЦ требовали выплатить им штрафы за приостановку работы магазинов.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Торговые центры начали массово судиться с Adidas, Nike, Uniqlo и Victoria’s Secret. О наличии исков свидетельствуют данные базы «Спарк». Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Так, суды завели уже 14 дел в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и некоторые другие бренды. Суммы исковых требований составляют от 57 тысяч до 55 млн рублей, передают «Известия». Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала о минусе таких разбирательств арендодателей с магазинами. Она уточнила, что во время проведения судов торговые центры не смогут сдавать помещения другим арендаторам. Еще в начале сентября стало известно о том, что торговые центры начали подавать иски к группе Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) с требованием взыскать задолженность по арендной плате. Также ТЦ требовали выплатить им штрафы за приостановку работы магазинов.