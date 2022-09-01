Торговые центры начали массово судиться с Zara, Bershka и Pull&Bear

"Известия": торговые центры массово подают в суд на приостановившие работу в РФ Zara и Bershka

02 сентября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Торговые центры массово подают в суд на компании Zara по всей России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Торговые центры массово подают в суд на компании группы Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) с требованием взыскать задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов. Уже заведено 32 дела. Об этом свидетельствуют данные базы «Спарк». «Собственники площадей в ТЦ и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах России начали массово подавать иски к группе Inditex. Всего заведено уже 32 дела. В числе самых дорогих — иск к „Зара СНГ“ от ООО „Виктор и Ко Мега парк“ (самарский ТЦ „Космопорт“) на более чем 512 млн рубле», — пишут «Известия» со ссылкой на базу данных. Кроме того, сейчас рассматриваются иски от филиала кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед», управляющей компания «Итс-групп» (согласно открытым данным, связана с ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге), ООО «Ситрас» (занимается арендой и управлением недвижимостью), а также «Бутово Молл». Компании просят взыскать с Inditex задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов, уточняется в материале. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. Как сообщал «Коммерсант», в случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В июне URA.RU рассказывало, что руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торговые центры массово подают в суд на компании группы Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) с требованием взыскать задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов. Уже заведено 32 дела. Об этом свидетельствуют данные базы «Спарк». «Собственники площадей в ТЦ и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах России начали массово подавать иски к группе Inditex. Всего заведено уже 32 дела. В числе самых дорогих — иск к „Зара СНГ“ от ООО „Виктор и Ко Мега парк“ (самарский ТЦ „Космопорт“) на более чем 512 млн рубле», — пишут «Известия» со ссылкой на базу данных. Кроме того, сейчас рассматриваются иски от филиала кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед», управляющей компания «Итс-групп» (согласно открытым данным, связана с ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге), ООО «Ситрас» (занимается арендой и управлением недвижимостью), а также «Бутово Молл». Компании просят взыскать с Inditex задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов, уточняется в материале. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. Как сообщал «Коммерсант», в случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В июне URA.RU рассказывало, что руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M.