Бастрыкина заинтересовал разрушающийся жилой дом в Свердловской области

Следственный комитет РФ проверит информацию о разрушающемся жилом доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушающемся доме в городе Первоуральск (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«В соцсетях сообщалось об обрушении большого пласта штукатурки с фасада жилого дома в Первоуральске, из-за которого мог пострадать местный житель, выходивший из подъезда. Обращения жильцов в управляющую компанию были проигнорированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент URA.RU направил запрос, в администрацию ГО Первоуральск, с целью получить комментарий по данной ситуации. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей дома на разрушающийся дом в поселке Билимбай (Свердловская область). Проверка по данной информации была поручена главе СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому.