29 ноября 2022

Бастрыкина заинтересовал разрушающийся жилой дом в Свердловской области

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Следственный комитет РФ проверит информацию о разрушающемся жилом доме Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушающемся доме в городе Первоуральск (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«В соцсетях сообщалось об обрушении большого пласта штукатурки с фасада жилого дома в Первоуральске, из-за которого мог пострадать местный житель, выходивший из подъезда. Обращения жильцов в управляющую компанию были проигнорированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент URA.RU направил запрос, в администрацию ГО Первоуральск, с целью получить комментарий по данной ситуации. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей дома на разрушающийся дом в поселке Билимбай (Свердловская область). Проверка по данной информации была поручена главе СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушающемся доме в городе Первоуральск (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «В соцсетях сообщалось об обрушении большого пласта штукатурки с фасада жилого дома в Первоуральске, из-за которого мог пострадать местный житель, выходивший из подъезда. Обращения жильцов в управляющую компанию были проигнорированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Корреспондент URA.RU направил запрос, в администрацию ГО Первоуральск, с целью получить комментарий по данной ситуации. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей дома на разрушающийся дом в поселке Билимбай (Свердловская область). Проверка по данной информации была поручена главе СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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