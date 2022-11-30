В Германии рассказали об ошибке Европы перед началом спецоперации РФ

Бывший министр финансов ФРГ Лафонтен: Европа должна была призвать США учитывать интересы РФ

30 ноября 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц, а также другие лидеры стран Европы совершили ошибку, когда проигнорировали действия США по отношению к РФ, заявил Оскар Лафонтен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа совершила ошибку перед началом спецоперации России на Украине. Европейские страны должны были призвать США учитывать интересы РФ, когда та запретила размещать военные объекты на своей границе. Об этом заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен. «Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру [Олафу Шольцу]. Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России» — заявил Лафонтен в интервью немецкому изданию Der Westen. Он также отметил, что проблема США заключалась в том, что они изначально резко отреагировали на требования России не размещать свои военные объекты на границе с РФ. Также председатель партии подчеркнул, что нынешние санкции наносят вред всему миру. «Олаф Шольц изначально тоже так считал. Он хотел работать над тем, чтобы вводились санкции, не затрагивающие в первую очередь собственное население. Но именно это и произошло», — подчеркнул он. Ранее американский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft сообщал, что посягательство НАТО на сферы влияния России стало поводом к началу спецоперации РФ. Кроме того уточнялось, что расширение западного альянса на восток, по словам президента РФ Владимира Путина, было основным фактором для начала СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите населения Донбасса. США и другие западные страны ввели санкции против РФ и столкнулись с последствиями в виде энергетического кризиса. Европа также оказывает поддержку Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европа совершила ошибку перед началом спецоперации России на Украине. Европейские страны должны были призвать США учитывать интересы РФ, когда та запретила размещать военные объекты на своей границе. Об этом заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен. «Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру [Олафу Шольцу]. Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России» — заявил Лафонтен в интервью немецкому изданию Der Westen. Он также отметил, что проблема США заключалась в том, что они изначально резко отреагировали на требования России не размещать свои военные объекты на границе с РФ. Также председатель партии подчеркнул, что нынешние санкции наносят вред всему миру. «Олаф Шольц изначально тоже так считал. Он хотел работать над тем, чтобы вводились санкции, не затрагивающие в первую очередь собственное население. Но именно это и произошло», — подчеркнул он. Ранее американский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft сообщал, что посягательство НАТО на сферы влияния России стало поводом к началу спецоперации РФ. Кроме того уточнялось, что расширение западного альянса на восток, по словам президента РФ Владимира Путина, было основным фактором для начала СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите населения Донбасса. США и другие западные страны ввели санкции против РФ и столкнулись с последствиями в виде энергетического кризиса. Европа также оказывает поддержку Украине.