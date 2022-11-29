Бывший челябинский вице-губернатор возглавил вуз в Рязани

Игорь Мурог назначен и. о. ректора Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Мурог с 30 ноября занял пост и. о. ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобра РФ.

«Игорь Мурог окончил с отличием четыре высших учебных заведения. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание профессора по кафедре управления войсками (подразделениями) в мирное время», — сообщили URA.RU в минобре РФ.

Ранее Мурог работал директором Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. В свое время преподавал военное дело в Рязани, Челябинске, Новосибирске. Занимал должность вице-губернатора Челябинской области по связям с силовыми структурами.

До госслужбы Мурог руководил Челябинским высшим военным автомобильным командно-инженерным училищем. Военный вуз был ликвидирован в 2010 году.

В 2014 году Мурога переназначили на должность вице-губернатора. Он возглавил областную комиссию по делам ЧС. Его пост тогда занял генерал-майор в отставке Олег Климов, который возглавлял министерство общественной безопасности до выхода на пенсию в 2020 году.