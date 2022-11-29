В Екатеринбурге грабитель украл из секс-шопа мастурбатор

Неизвестный ограбил магазин рано утром Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Неизвестный ограбил секс-шоп на улице Малышева в Екатеринбурге. Его добычей стали 13,5 тысяч рублей из кассы и автоматический мастурбатор, рассказал URA.RU владелец точки.

«В 5:28 мне позвонила группа быстрого реагирования и сообщила, что дверь в магазин открыта. Я подъехал и пока ждал полицию посмотрел по камерам, что происходило. Примерно в 5:00 неизвестный пулей ворвался в магазин, схватил из кассы деньги — 13,5 тысяч и на выходе забрал игрушку — автоматический мастурбатор стоимостью 7,5 тысяч. Странно, что именно его, там рядом стояли варианты поинтереснее. Очень грустная ситуация, я полжизни положил на это дело», — поделился собеседник.

В полиции уже начали проверку по факту происшествия. «Сообщение о краже товара из торговой точки на ул. Малышева поступило в отдел полиции №1 Кировского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту происшествия. Точный ущерб устанавливается. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.