Главного бухгалтера в ЯНАО признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму 53 млн

30 ноября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Женщина в период с 2015 по 2017 год предоставляла ложные сведения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главного бухгалтера ООО «ЯмалСтройКомпания» в городе Губкинский (ЯНАО) признали виновной в уклонении от уплаты налогов и сборов на сумму более 53 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета округа. «По данным следствия и суда, в городе Губкинский главный бухгалтер ООО „ЯмалСтройКомпания“, фактически осуществлявшая общее руководство коммерческой организацией, в период с 2015 по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 53 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что сотрудница в отчетные документы вносила заведомо ложные сведения. Суд назначил обвиняемой 11 месяцев условного лишения свободы и штраф 320 000 рублей. На имущество организации будет наложен арест для возмещения ущерба бюджету страны. Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель строительной фирмы пытался скрыть более 46 миллионов рублей. Он также вносил ложные сведения в декларации.

Главного бухгалтера ООО «ЯмалСтройКомпания» в городе Губкинский (ЯНАО) признали виновной в уклонении от уплаты налогов и сборов на сумму более 53 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета округа. «По данным следствия и суда, в городе Губкинский главный бухгалтер ООО „ЯмалСтройКомпания“, фактически осуществлявшая общее руководство коммерческой организацией, в период с 2015 по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 53 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что сотрудница в отчетные документы вносила заведомо ложные сведения. Суд назначил обвиняемой 11 месяцев условного лишения свободы и штраф 320 000 рублей. На имущество организации будет наложен арест для возмещения ущерба бюджету страны. Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель строительной фирмы пытался скрыть более 46 миллионов рублей. Он также вносил ложные сведения в декларации.