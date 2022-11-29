29 ноября 2022

Жителя Нефтеюганска осудят за пьяную стрельбу во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сделал не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета Фото:

Жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Обвиняемый, находясь во дворе жилого многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, беспричинно с угрозой применения насилия совершил не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета. Выстрелы он произвел в воздух и в сторону находившихся на улице случайных прохожих. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

После стрельбы во дворе мужчина пошел в продуктовый магазин и показал продавцу пневматический пистолет. Задержали нарушителя уже у него дома. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее URA.RU рассказывало историю о пьяном жителе Нижневартовска (ХМАО), который также устроил пальбу, но уже из травматического пистолета во дворе дома. Тогда полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина. Мужчина решил выйти пострелять после застолья.

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Жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Обвиняемый, находясь во дворе жилого многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, беспричинно с угрозой применения насилия совершил не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета. Выстрелы он произвел в воздух и в сторону находившихся на улице случайных прохожих. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. После стрельбы во дворе мужчина пошел в продуктовый магазин и показал продавцу пневматический пистолет. Задержали нарушителя уже у него дома. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ранее URA.RU рассказывало историю о пьяном жителе Нижневартовска (ХМАО), который также устроил пальбу, но уже из травматического пистолета во дворе дома. Тогда полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина. Мужчина решил выйти пострелять после застолья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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