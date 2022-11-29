Жителя Нефтеюганска осудят за пьяную стрельбу во дворе

30 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Мужчина сделал не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Обвиняемый, находясь во дворе жилого многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, беспричинно с угрозой применения насилия совершил не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета. Выстрелы он произвел в воздух и в сторону находившихся на улице случайных прохожих. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. После стрельбы во дворе мужчина пошел в продуктовый магазин и показал продавцу пневматический пистолет. Задержали нарушителя уже у него дома. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ранее URA.RU рассказывало историю о пьяном жителе Нижневартовска (ХМАО), который также устроил пальбу, но уже из травматического пистолета во дворе дома. Тогда полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина. Мужчина решил выйти пострелять после застолья.

Жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Обвиняемый, находясь во дворе жилого многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, беспричинно с угрозой применения насилия совершил не менее 16 выстрелов из пневматического пистолета. Выстрелы он произвел в воздух и в сторону находившихся на улице случайных прохожих. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. После стрельбы во дворе мужчина пошел в продуктовый магазин и показал продавцу пневматический пистолет. Задержали нарушителя уже у него дома. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ранее URA.RU рассказывало историю о пьяном жителе Нижневартовска (ХМАО), который также устроил пальбу, но уже из травматического пистолета во дворе дома. Тогда полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина. Мужчина решил выйти пострелять после застолья.