В Екатеринбурге пенсионерка заставила коммунальщиков заплатить ей за сломанную руку

30 ноября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Женщина сломала руку, поскользнувшись на скользком тротуаре на Химмаше (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Утром 1 декабря 2021 года 69-летняя жительница Екатеринбурга Любовь К. поскользнулась на скользком тротуаре у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова и получила уличную травму. В ходе медицинского обследования выяснилось, что в результате падения женщина сломала руку», — рассказывают в суде. После этого женщина обратилась в суд с иском к Чкаловскому ДЭУ и потребовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки. Ответчик отказался признать вину и ссылался на то, что пенсионерка получила травму будучи на работе. А свидетели происшествия, по мнению ответчика, не являются таковыми, так как являются родственниками пострадавшей и в момент происшествия не были рядом с ней. Ознакомившись с материалами дела, суд частично удовлетворил иск и взыскал Чкаловского ДЭУ 70 тысяч рублей. Обе стороны попытались оспорить это решение — ответчик отказался признавать себя виноватым, а пострадавшую не устроила сумма компенсации. Но после апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили в силе.

Жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Утром 1 декабря 2021 года 69-летняя жительница Екатеринбурга Любовь К. поскользнулась на скользком тротуаре у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова и получила уличную травму. В ходе медицинского обследования выяснилось, что в результате падения женщина сломала руку», — рассказывают в суде. После этого женщина обратилась в суд с иском к Чкаловскому ДЭУ и потребовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки. Ответчик отказался признать вину и ссылался на то, что пенсионерка получила травму будучи на работе. А свидетели происшествия, по мнению ответчика, не являются таковыми, так как являются родственниками пострадавшей и в момент происшествия не были рядом с ней. Ознакомившись с материалами дела, суд частично удовлетворил иск и взыскал Чкаловского ДЭУ 70 тысяч рублей. Обе стороны попытались оспорить это решение — ответчик отказался признавать себя виноватым, а пострадавшую не устроила сумма компенсации. Но после апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили в силе.