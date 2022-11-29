Махонин распорядился «дать пенделя» мэру Чайковского

Махонин недоволен работой администрации Чайковского в части ремонта местного театра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил минкульту и администрации главы региона разобраться в истории с затянувшимся ремонтом театра в Чайковском. Второй подрядчик срывает сроки, мэрия бездействует, и нужно «дать пенделя». Такое заявление Махонин сделал на заседании правительства 30 ноября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Я не могу не отреагировать на обращения, которые мне поступают от жителей города Чайковский. Театр-то там завис с точки зрения ремонта. И здесь, конечно же, непонятно, куда смотрит глава [Юрий Востриков] и его команда. Я прошу минкульт взять это на личный контроль, подключить контрольное управление администрации и разобраться, в чем проблема. Почему там уже второй подрядчик заваливает сроки выполнения работ. И пенделя дать, чтобы они уже быстрее выполнили контрактные обязательства», — отметил Дмитрий Махонин.

Судя по данным из открытых источников, ремонт в театре начался в 2019 году. Коллектив переехал в другие здания в городе. На работы выделено 40 млн рублей. Юрий Востриков не ответил на звонок URA.RU.