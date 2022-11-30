The Independent: Шольц отказал в помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением Варшавы передать немецкие противоракетные комплексы Patriot на Украину. Германия настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт.
«Наше предложение польскому правительству защитить свою страну еще не снято со стола. Несмотря на предложение Варшавы вместо этого отправить их [противоракетные комплексы] на Украину», — сказал Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине, информацию передает издание The Independent.
Издание также сообщает, что предложение Польши не получило поддержки в Берлине, поскольку некоторые политики Германии обеспокоены тем, что развертывание комплексов Patriot на Украине может вовлечь НАТО в российско-украинский конфликт. Кроме того, по мнению экспертов по обороне, на которых ссылается The Independent, обучение работе с противоракетными комплексами займет годы, потому их поставка будет бессмысленна.
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением Варшавы передать немецкие противоракетные комплексы Patriot на Украину. Германия настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт. «Наше предложение польскому правительству защитить свою страну еще не снято со стола. Несмотря на предложение Варшавы вместо этого отправить их [противоракетные комплексы] на Украину», — сказал Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине, информацию передает издание The Independent. Издание также сообщает, что предложение Польши не получило поддержки в Берлине, поскольку некоторые политики Германии обеспокоены тем, что развертывание комплексов Patriot на Украине может вовлечь НАТО в российско-украинский конфликт. Кроме того, по мнению экспертов по обороне, на которых ссылается The Independent, обучение работе с противоракетными комплексами займет годы, потому их поставка будет бессмысленна. Ранее стало известно, что США также отказались от поставок ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Пентагон, не став как-либо обосновывать свой отказ.