The Independent: Шольц отказал в помощи Украине

The Independent: Шольц запретил Польше поставлять Patriot Украине

30 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

ЗРК Patriot должны остаться в Польше, считает Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением Варшавы передать немецкие противоракетные комплексы Patriot на Украину. Германия настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт. «Наше предложение польскому правительству защитить свою страну еще не снято со стола. Несмотря на предложение Варшавы вместо этого отправить их [противоракетные комплексы] на Украину», — сказал Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине, информацию передает издание The Independent. Издание также сообщает, что предложение Польши не получило поддержки в Берлине, поскольку некоторые политики Германии обеспокоены тем, что развертывание комплексов Patriot на Украине может вовлечь НАТО в российско-украинский конфликт. Кроме того, по мнению экспертов по обороне, на которых ссылается The Independent, обучение работе с противоракетными комплексами займет годы, потому их поставка будет бессмысленна. Ранее стало известно, что США также отказались от поставок ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Пентагон, не став как-либо обосновывать свой отказ.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением Варшавы передать немецкие противоракетные комплексы Patriot на Украину. Германия настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт. «Наше предложение польскому правительству защитить свою страну еще не снято со стола. Несмотря на предложение Варшавы вместо этого отправить их [противоракетные комплексы] на Украину», — сказал Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине, информацию передает издание The Independent. Издание также сообщает, что предложение Польши не получило поддержки в Берлине, поскольку некоторые политики Германии обеспокоены тем, что развертывание комплексов Patriot на Украине может вовлечь НАТО в российско-украинский конфликт. Кроме того, по мнению экспертов по обороне, на которых ссылается The Independent, обучение работе с противоракетными комплексами займет годы, потому их поставка будет бессмысленна. Ранее стало известно, что США также отказались от поставок ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Пентагон, не став как-либо обосновывать свой отказ.