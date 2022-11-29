29 ноября 2022

Пентагон: США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США раскрыли планы на поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину в рамках военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины», — сказал Патрик Райдер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. Он уточнил, что на данном этапе у Вашингтона нет планов по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия заинтересовалась предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн.

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США не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Вопросы (поставок) средств ПВО остаются ключевым приоритетом для министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины», — сказал Патрик Райдер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. Он уточнил, что на данном этапе у Вашингтона нет планов по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. После начала российской спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия заинтересовалась предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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