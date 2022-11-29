29 ноября 2022
28 ноября 2022

Власти ЯНАО будут больше платить начинающим бизнесменам

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер финансовой поддержки будет увеличен до 200 000 рублей Фото:

Власти ЯНАО в 2023 году увеличат размер помощи для желающих открыть собственное дело до 200 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор окружного департамента занятости населения Ольга Акинина.

«В 2023 году размер финансовой поддержки безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будет увеличен со 150 до 200 тысяч рублей. Заложено финансирование на поддержку 85 граждан», — рассказала Акинина.

Она отметила, в текущем году 177 безработных смогли открыть собственное дело. Половина из них воспользовались финансовой поддержкой учреждения. Благодаря этому ранее безработные граждане получают доход и смогли создать новые рабочие места.

Ранее URA.RU рассказывало, что безработных в ЯНАО стало на 17% меньше. По информации ведомства самыми востребованными стали водители, машинисты и работники торговли.

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Власти ЯНАО в 2023 году увеличат размер помощи для желающих открыть собственное дело до 200 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор окружного департамента занятости населения Ольга Акинина. «В 2023 году размер финансовой поддержки безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будет увеличен со 150 до 200 тысяч рублей. Заложено финансирование на поддержку 85 граждан», — рассказала Акинина. Она отметила, в текущем году 177 безработных смогли открыть собственное дело. Половина из них воспользовались финансовой поддержкой учреждения. Благодаря этому ранее безработные граждане получают доход и смогли создать новые рабочие места. Ранее URA.RU рассказывало, что безработных в ЯНАО стало на 17% меньше. По информации ведомства самыми востребованными стали водители, машинисты и работники торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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