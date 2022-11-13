13 ноября 2022
12 ноября 2022

Власти назвали самых востребованных сотрудников в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий
Власти огласили список самых востребованных сотрудников в ЯНАО Фото:

Самыми востребованными на рынке труда ЯНАО стали водители, учителя, врачи, повара и другие. Об этом сообщили на официальной странице службы занятости населения Ямала в telegram-канале.

«Наиболее востребованными на рынке труда округа являются: водители автомобиля, машинисты различных направлений, работники сферы торговли, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг», — сообщается в telegram-канале.

Также отметили, что в службе занятости гражданам помогают создать резюме, открыть собственное дело, ориентироваться на рынке труда. Безработных, зарегистрированных в службе занятости ЯНАО, стало меньше на 17%, всего 1,3 тысячи человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что численность безработных граждан в ЯНАО снизилась на 15%. В первом полугодии массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы не было.

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Самыми востребованными на рынке труда ЯНАО стали водители, учителя, врачи, повара и другие. Об этом сообщили на официальной странице службы занятости населения Ямала в telegram-канале. «Наиболее востребованными на рынке труда округа являются: водители автомобиля, машинисты различных направлений, работники сферы торговли, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг», — сообщается в telegram-канале. Также отметили, что в службе занятости гражданам помогают создать резюме, открыть собственное дело, ориентироваться на рынке труда. Безработных, зарегистрированных в службе занятости ЯНАО, стало меньше на 17%, всего 1,3 тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что численность безработных граждан в ЯНАО снизилась на 15%. В первом полугодии массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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