Власти назвали самых востребованных сотрудников в ЯНАО

Власти огласили список самых востребованных сотрудников в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми востребованными на рынке труда ЯНАО стали водители, учителя, врачи, повара и другие. Об этом сообщили на официальной странице службы занятости населения Ямала в telegram-канале.

«Наиболее востребованными на рынке труда округа являются: водители автомобиля, машинисты различных направлений, работники сферы торговли, электромонтеры, инженеры, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи и специалисты в сфере услуг», — сообщается в telegram-канале.

Также отметили, что в службе занятости гражданам помогают создать резюме, открыть собственное дело, ориентироваться на рынке труда. Безработных, зарегистрированных в службе занятости ЯНАО, стало меньше на 17%, всего 1,3 тысячи человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что численность безработных граждан в ЯНАО снизилась на 15%. В первом полугодии массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы не было.