Центральную улицу Перми затопило водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми из-за аварии на водопроводе затопило улицу Луначарского. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, потоки воды стекают вниз к Северной дамбе.

«Вода разливается по улице Луначарского, потом течет к СИЗО № 1 и ниже к Северной дамбе. По Луначарского уже стоят две машины аварийной службы», — передает корреспондент агентства.

Как сообщили URA.RU в ООО «Новогор Прикамье», в компанию поступило сообщение об утечке воды по ул. Луначарского, 15. «Для обследования участка сетей на место выехала аварийная бригада. Если потребуется отключение воды, то сообщим дополнительно», — пояснили в пресс-службе организации.