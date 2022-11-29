29 ноября 2022

В центре Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральную улицу Перми затопило водой Фото:

В Перми из-за аварии на водопроводе затопило улицу Луначарского. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, потоки воды стекают вниз к Северной дамбе.

«Вода разливается по улице Луначарского, потом течет к СИЗО № 1 и ниже к Северной дамбе. По Луначарского уже стоят две машины аварийной службы», — передает корреспондент агентства.

Как сообщили URA.RU в ООО «Новогор Прикамье», в компанию поступило сообщение об утечке воды по ул. Луначарского, 15. «Для обследования участка сетей на место выехала аварийная бригада. Если потребуется отключение воды, то сообщим дополнительно», — пояснили в пресс-службе организации.

Потоки воды текут по улице Луначарского

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В Перми из-за аварии на водопроводе затопило улицу Луначарского. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, потоки воды стекают вниз к Северной дамбе. «Вода разливается по улице Луначарского, потом течет к СИЗО № 1 и ниже к Северной дамбе. По Луначарского уже стоят две машины аварийной службы», — передает корреспондент агентства. Как сообщили URA.RU в ООО «Новогор Прикамье», в компанию поступило сообщение об утечке воды по ул. Луначарского, 15. «Для обследования участка сетей на место выехала аварийная бригада. Если потребуется отключение воды, то сообщим дополнительно», — пояснили в пресс-службе организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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